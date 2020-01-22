» بدء فعاليات التدريب البحري "مرجان – 16"

22 يناير 2020 - 11:27 ص

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى (مرجان - 16)، الذى تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، ويستمر التدريب لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

ويتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلى بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والسعودى بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحرى المستخدمة على المستوى الإقليمى.

ويأتى التدريب (مرجان - 16) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر.

ويشارك فى التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.