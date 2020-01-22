في عرض عسكري.. إنقاذ مدنيين من دهس دبابة

22 يناير 2020 - 11:14 ص

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي واقعة صادمة لمدنيين هنود، أوشكت دبابة في عرض عسكري على دهسهم.

وكان سائق الدبابة قد تحول أثناء العرض العسكري باتجاه الجمهور حتى أوشك على دهسهم.

وبحسب الفيديو تظهر دبابة من طراز " تي- 72، وهي تسير فجأة نحو المدنيين، والذين تعالت صرخاتهم حتى أوقفه حاجز.

وقد تسببت الواقعة في جدل كبير ومطالب بضرورة محاسبة السائق الذي كاد أن يضيع الأرواح بسبب تهوره.

ولم يعرف سبب قيام سائق الدبابة بذلك، هل جاء نتيجة فقد السائق السيطرة على الدبابة أم كان متعمدًا إثارة الجماهير.