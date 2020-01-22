أمريكا تضم "دول جديدة" إلى قائمة الحظر

22 يناير 2020 - 11:14 ص

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ قرارات حظر جديدة على السفر إلى الولايات المتحدة، وضم 7 دول جديدة إلى القائمة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت قائمة سابقة بها حظر سبع دول، وهي: بيلاروسيا وإريتريا ونيجيريا وقيرغيزستان وميانمار "بورما" والسودان وتنزانيا.

ومن المتوقع أن تعلن قائمة جديدة خلال الأسبوع المقبل، تشهد حذف دولة أو إضافة أخرى.

وتشير التقارير، إلى أن المنع على تطبيقها على تأشيرات السياحة والعمل، بينما لن يكون هناك منع بالدخول لأسباب العلاج أو التعليم.