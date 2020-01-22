شاهد.. شقيق عادل إمام وزوجته في أحدث ظهور لهما

حرص المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، على حضور العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، وهو يعتبر أحدث ظهور له ولزوجته الممثلة المعتزلة نهلة رأفت.

حضر عصام إمام لدعم ابن شقيقه محمد إمام في العرض الخاص لأحدث أفلامه، الذي أقيم أمس الثلاثاء، بأحد السينمات في مدينة 6 أكتوبر.

وظهر عصام إمام برفقة زوجته نهلة رأفت، الممثلة المعتزلة التي ظهرت في بداية التسعينيات وشاركت في عدد من الأعمال، قبل أن تعتزل، وبناتهما.

كما حرصت نوران طلعت زوجة الفنان محمد إمام على مرافقته في العرض الخاص.

وشهد العرض الخاص لفيلم حضور نخبة من الوسط الفني، على رأسهم ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري، وأمينة خليل، هنا شيحة وعلي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط ومحمد أنور وسوزان نجم الدين والمخرج محمود كامل والناقد أحمد شوقي.