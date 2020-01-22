» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن

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شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في فعاليات منتدى البنية التحتية المستدامة "البريطانية – الأفريقية" الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن، ويعتبر من الفعاليات المهمة لقمة "أفريقيا ـ بريطانيا للاستثمار"؛ حيث  شارك في المنتدى  كبار مسئولي المملكة المتحدة، ووزراء عدد  كبير من  الدول الأفريقية وكبريات الشركات البريطانية المتخصصة في مجال البنية التحتية.

وأكد وزير النقل خلال الحلقات النقاشية الخاصة بمشروعات النقل أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة مميزة تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور، وداعمة لكل المشروعات التي تخدم الشعب المصري، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل،  مضيفًا أن هناك خططًا للربط البري مع الدول الأفريقية  تتمثل في  محور القاهرة كيب تاون وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، ودراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

واستعرض وزير النقل عددًا من مشروعات البنية التحتية، والفرص الاستثمارية  بقطاعي النقل البحري والسكك الحديدية.



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