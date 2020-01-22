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كنتاكي يعتذر عن إعلانه العنصري ضد المرأة.. شاهد الفيديو

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متابعات- أمينة عبد العال

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وجهت سلسلة مطاعم كنتاكي "كيه. أف . سي" اعتذارًا عن الإعلان الذي أطلقته في أستراليا ووصفه البعض بأنه عنصري ضد المرأة، ومدة الإعلان لا تتجاوز 15 ثانية وبثه التليفزيون الاسترالي منذ 3 أسابيع وتم وضعه علي قناة اليوتيوب الخاصة بكنتاكي، وحقق الإعلان 60 ألف مشاهدة ما بين الإعجابات والاستنكارات.

وأعلن المتحدث باسم إدارة منطقة جنوب الهادي عن اعتذار الشركة قائلاً: "نعتذر إن كنا قد أسأنا لأي شخص بإعلاننا الأخير لم تكن نيتنا رسم صورة نمطية للنساء وللفتيان بشكل سلبي"، حسبما نشرت"سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن الإعلان  يظهر فيه صبيين يحملقان في جسد امرأة.

شاهد الفيديو..
http://https//www.dailymail.co.uk/video/news/video-2092200/Video-KFC-receives-complaints-sexist-advertisement.html


https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-2092200/Video-KFC-receives-complaints-sexist-advertisement.html

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