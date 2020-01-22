تفاصيل جديدة بشأن غرق 8 طائرات إسرائيلية

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وكالات - الدويني فولي

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موقف محرج

مذيعة

غازات

أفادت وسائل إعلام عبرية، بتفاصيل جديدة حول غرق 8 طائرات حربية إسرائيلية الأسبوعين الماضيين.

وتعرضت قاعدة "حتسور" الجوية بجنوب إسرائيل، لضربة قوية جراء عاصفة حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، ما أدى إلى غرقها وتعطل عدد منها.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أكد ضابط أن ثلاث طائرات من أصل ثمانية تضررت بفعل الأمطار في قاعدة "حتسور" قبل أسبوعين، وستتوقف عن العمل قرابة الثلاثة أشهر، حتى تتم صيانتها ومعالجة الأعطال التي أصابتها.

وأضافت الصحيفة أن الخمسة الأخرى ستعود للعمل خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الحديث يدور عن أضرار بمئات الملايين بعيد عن الواقع.

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