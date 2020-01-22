«دجلة» راحة من التدريبات استعدادًا للزمالك

22 يناير 2020 - 10:13 ص

منح تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، راحة سلبية للاعبين من التدريبات الجماعية، بعد أن خاض اللاعبون تدريبًا استشفائيًا أمس الثلاثاء عقب العودة من أسوان.

ونجح "دجلة" فى اقتناص نقاط مباراة أسوان، بعدما تغلب عليه 3 / 1 بالجولة الرابعة عشر.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ12 بجدول مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.