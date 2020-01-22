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أسما شريف منير تثير الجدل بفيديو جديد.. وتعلق: "طلقني"

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اسما شريف منير
اسما شريف منير

علا خطاب

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فيديو

الكويت

القبض

على

زوجين

أثارت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها يحمل عنوان "طلقني".

ونشرت أسما شريف منير عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو دعائيًا لفيلم قصير تقوم ببطولته.

وعلقت أسما شريف منير على الفيديو قائلة: "طلقني  Soon ".

ونال الفيديو إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: "وجهك فنانة فنانة فنانة، ما شاء الله ابن الوز عوام ده حينزل في رمضان".

يذكر أن أسما، شاركت والدها شريف منير في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي".


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#طلقني Soon Directed by @minodirector

A post shared by Asma Sherif Moneer (@asma.sherif.moneer) on

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