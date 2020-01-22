بسمة وهبة: "هو إيه اللي جرى لدين الناس في مصر"

22 يناير 2020 - 09:29 ص

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن ظاهرة غريبة وهي "الإفتاء الشعبي" يعاني منها المجتمع المصري، وتتمثل في تساؤلات بعض الأشخاص في الأمور الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنهال عليها الردود من الجميع.

وقالت وهبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي": "الشخص بعد هذه الإجابات يجد نفسه مشتتًا، وتظهر له أسئلة أكثر، وإجابات غير صحيحة، لا يستطيع الحكم عليها، مضيفة: "هو إيه اللي جرى لدين الناس في مصر".

وتابعت: "من هنا تظهر مشاكل متعددة أهمها الفتوى بغير علم بسبب الاستسهال في طلب الفتوى من غير المؤهلين، لأنه لا يصح لأي شخص يقرأ في الدين توجيه الناس".