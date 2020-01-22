» صادم.. تقتل أطفالها الثلاثة

22 يناير 2020 - 09:12 ص

ارتكبت رايتشل هنري، أم أمريكية شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، جريمة بشعة هزت المجتمع الأمريكي، حيث قتلت أبناءها الثلاثة يبلغون من العمر "7 أشهر وعامين و3 أعوام".

كانت شرطة مدينة فينكس بولاية أريزونا تلقت بلاغًا عن مشاكل في المنزل، إلا أنهم عندما وصلوا وجدوا الأطفال قتلى، وكان رايتشل وزوجها وقريب للأسرة في انتظار الشرطة، ولم تتمكن محاولات الإسعاف من إنقاذهم وأعلنوا أنهم توفوا في المنزل.

جدير بالذكر أن الشرطة لم تعلن عن الطريقة التي استخدمتها رايتشل في قتل أطفالها ولا دافع الجريمة، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".