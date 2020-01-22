الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء تراجعًا طفيفا مجددًا ليسجل 15.81 جنيه.
وسجل الدولار في بنك مصر 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه.
كما سجل في بنك قناة السويس 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.73 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.83 جنيه.
ظهر12:11 م
فجر
05:31
شروق
06:57
ظهر
12:11
عصر
15:05
مغرب
17:25
عشاء
18:55