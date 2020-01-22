مقتل 36 شخصا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو

22 يناير 2020 - 12:00 ص

قتل 36 شخصا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على قريتين بمقاطعة سانماتنجا، شمالي بوركينا فاسو.



وأفادت الصحافة المحلية، الثلاثاء، أن مسلحين هاجموا قريتي ألامو وناغراوغو، في منطقة بارسالغهو، بعد ظهر الإثنين.

وأضرم المسلحون النيران في دراجات نارية بالقريتين، فضلا عن إحراق مدرسة قرية ناغراوغو.

وأسفر الهجوم عن مقتل 32 شخصا في ناغراوغو، و4 آخرين في قرية ألامو، وفق حصيلة أولية.

وأعلنت الحكومة حدادا وطنيا على خلفية الهجوم، اعتبارا من الساعة 12.00 الأربعاء وحتى ظهيرة الجمعة.

وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2019، تم إعلان حالة الطوارئ في شمال بوركينا فاسو، ومنطقة الساحل، والمناطق الغربية والوسطى من البلاد، بسبب الحوادث الإرهابية المتزايدة.

وجرى تمديد حالة الطوارئ عاما إضافيا، بعد أن كان من المفترض أن تنتهي في 12 يناير الجاري، لتعزيز مكافحة الإرهاب.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في 7 أقاليم من أصل 13 إقليما تتكون منها البلاد.