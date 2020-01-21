  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ والخطيب

"آل الشيخ" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بشأن الأهلي

فيروس" كورونا"

الرعب يجتاح العالم بسبب فيروس الصين "الغامض"

محمد علي

الحشيش وراء الرسائل المسربة بين المقاول الهارب والإخوان

الديهي

تعليق ناري لـ"الديهي" على تسريب عقد معتز مطر

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

"أبو الغيط": تركيا وراء تدهور أوضاع ليبيا

أرشيفية

الاقتصاد المصرى يتعافى.. متى يشعر المواطن بالنتائج؟

اللاعب أثناء ضمه

مفاجأة.. نادٍ مصري يضم لاعبًا محترفًا عمره 75 عامًا

صورة

تراجع أسعارالذهب والدولار اليوم الثلاثاء

أرشيفية

«السحر الأسود» فى الملاعب.. من «خنازير الأشانتى» إلى «قفل الشبكة»

الزوجان

الكويت.. القبض على زوجين ظهرا في فيديو مخل بالآداب

بالفارسية..

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: نقف بجانب الشعب الإيراني

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يقرر إنهاء مهام "دانون" كسفير لإسرائيل بالأمم المتحدة

#

تكريم والي لتوليها منصبا رفيعا بالأمم المتحدة

#

الأمم المتحدة تهنّئ تونس بإجراء انتخابات رئاسية "سلمية"

#

برلماني: كلمة السيسى بالأمم المتحدة انتصار مدوٍ

خصص المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة داني دانون، الثلاثاء، كلمة أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، لإبداء "دعم" بلاده للمتظاهرين الإيرانيين، قائلا بالفارسية "إسرائيل تقف بجانب الشعب الإيراني".
جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة السابعة الإسرائيلية، عقب جلسة خصصها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط.
وبحسب القناة، فاجأ دانون أعضاء المجلس عندما قال بالفارسية "إسرائيل تقف بجانب الشعب الإيراني".
وعرض المندوب الإسرائيلي صورة الفتاة الإيرانية نيكيتا إسفنداني (14 عاما) التي تفيد تقارير بأنها قتلت على يد الأمن خلال تظاهرة مناوئة للنظام بالعاصمة طهران، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وقال دانون "بعد القتل المروع، حاول النظام التغطية على وفاة نيكيتا. في البداية أعلن أنها ماتت لأسباب أخرى، ثم أجبر والديها على القول إنها توفيت بسبب التسمم".
وخاطب الإيرانيين "لدى جيراننا الفرس إرث غني يجب أن يكونوا فخورين به. الشعب الفارسي قاد الإعلان عن حقوق الإنسان، وساعد على إلغاء العبودية ومنح الناس الحق في اختيار دينهم. شبكات المياه والجبر والرسوم المتحركة والشطرنج، كلها اختراعات إيرانية".
وأضاف دانون "لا يمكن تصديق حجم الفجوة بين التاريخ المذهل والنظام الحالي. من العبث أن شعبا اخترع حقوق الإنسان وناضل من أجل حرية الاعتقاد، يحكمه نظام يدوس هذين الحقين"، بحسب المصدر ذاته.
وختم السفير الإسرائيلي كلمته بالقول "لا يمكن أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، فيما يخرس النظام الإيراني مواطنيه ويقتلهم". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يتعهد بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع دول عربية
» أبوريدة: منتخب مصر قادر على تخطي تصفيات المونديال
» خبير يكشف دلالات ازدهار الاقتصاد المصري
» فيديو وراء ضبط طالبين يمارسان الجنس داخل الحرم الجامعي
» خالد النبوي يجري عملية خطيرة في القلب
» رقم خيالي.. تعرف على راتب معتز مطر في "الشرق"
» مشروع سعودي عملاق فى روسيا
» أمطار وبرودة في "الجو".. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر
» عميد معهد القلب السابق يكشف عن علاج نهائي للسرطان
» الأمم المتحدة تطلق صرخة إنسانية من أجل غزة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر