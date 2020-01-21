مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: نقف بجانب الشعب الإيراني

21 يناير 2020 - 10:20 م

خصص المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة داني دانون، الثلاثاء، كلمة أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، لإبداء "دعم" بلاده للمتظاهرين الإيرانيين، قائلا بالفارسية "إسرائيل تقف بجانب الشعب الإيراني".



جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة السابعة الإسرائيلية، عقب جلسة خصصها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط.

وبحسب القناة، فاجأ دانون أعضاء المجلس عندما قال بالفارسية "إسرائيل تقف بجانب الشعب الإيراني".

وعرض المندوب الإسرائيلي صورة الفتاة الإيرانية نيكيتا إسفنداني (14 عاما) التي تفيد تقارير بأنها قتلت على يد الأمن خلال تظاهرة مناوئة للنظام بالعاصمة طهران، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقال دانون "بعد القتل المروع، حاول النظام التغطية على وفاة نيكيتا. في البداية أعلن أنها ماتت لأسباب أخرى، ثم أجبر والديها على القول إنها توفيت بسبب التسمم".

وخاطب الإيرانيين "لدى جيراننا الفرس إرث غني يجب أن يكونوا فخورين به. الشعب الفارسي قاد الإعلان عن حقوق الإنسان، وساعد على إلغاء العبودية ومنح الناس الحق في اختيار دينهم. شبكات المياه والجبر والرسوم المتحركة والشطرنج، كلها اختراعات إيرانية".

وأضاف دانون "لا يمكن تصديق حجم الفجوة بين التاريخ المذهل والنظام الحالي. من العبث أن شعبا اخترع حقوق الإنسان وناضل من أجل حرية الاعتقاد، يحكمه نظام يدوس هذين الحقين"، بحسب المصدر ذاته.