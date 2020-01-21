لبنان.. عون يستقبل دياب قبيل إعلان تشكيل الحكومة

21 يناير 2020 - 10:00 م

بدأ لقاء بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر الرئاسة مساء الثلاثاء، في وقت أفاد فيه مصدر رفيع المستوى إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة مساء اليوم.



وقال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني، للأناضول، إن دياب سيُطلع الرئيس عون على أبرز المستجدات في ملف تشكيل الحكومة (المكلف به منذ أكثر من شهر).

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليوم، وهي من 20 وزيرًا.

كما وصل رئيس مجلس النواب (البرلمان)، نبيه بري، إلى قصر الرئاسة للقاء كل من دياب وعون، بحسب مراسلة الأناضول.

وقال مصدر مقرب من بري، للأناضول، إن "الحكومة ستُعلن مساء اليوم (الثلاثاء)".

وتابع المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تمت معالجة الأزمات كافة، ووضع اللمسات الأخيرة عليها (تشكيلة الحكومة)".

وأفادت مصادر مطلعة، للأناضول، باختيار "ناصيف حتي" وزيرًا للخارجية، خلفًا لجبران باسيل‎، صهر الرئيس عون، إضافة إلى اختيار "غازي وزني" وزيرًا للمالية، و"ماري كلود نجم" وزيرة للعدل.

وأعلن كل من تيار المستقبل، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وستخلف هذه الحكومة حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.