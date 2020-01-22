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أبوريدة: منتخب مصر قادر على تخطي تصفيات المونديال

الرياضة

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

أمير سعد

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أكد هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على الوصول إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2020 بقطر. 
وكانت قرعة المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، والتي أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، أسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السادسة، بصحبة كل من الجابون وليبيا وأنجولا. 
وقال أبو ريدة في تصريحات صحفية إن المنتخب قادر على التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وتخطي منافسيه الثلاثة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام البدري، لديه القدرة على إعادة الثقة للاعبين في المرحلة القادمة، والاستعداد بشكل جيد للمنافسات.
وأضاف أن مجموعة الفراعنة في تصفيات مونديال 2022 متوازنة، وأن منتخب مصر يسعى لبلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي، لذلك فعليه التغلب على كل المنتخبات التي سيواجهها، من أجل تحقيق الهدف في النهاية.

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