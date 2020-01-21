تعليق ناري لـ"الديهي" على تسريب عقد معتز مطر

21 يناير 2020 - 10:20 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن العاملين بالقنوات الإخوانية أصدروا بيانًا صارخًا كشفوا خلاله عن التمويلات التي تتلقاها القناة وعدم إعطاءهم مستحقاتهم، معقبًا: "اللي بيعيطوا على رواتبهم لا يقلوا خيانة عن المرتزقة الذين يهاجموهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو".



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن جميع من سافروا لتركيا وقطر ولن من الإخوان المنافقين المعارضين فروا هاربين من أجل الدولار والحياة في القصور، مثلما أن جميع من سافروا لدولة الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق سافروا من أجل النسوان، وكأن الداعشين لا يفكروا إلا بين أقدامهم ولا يحركهم دين ولا عقل ولا وطن.



وقام بعرض عقد الإعلامي الإخواني مع معتز مطر مع قناة الشرق خلال عام 2017 الذي قام العاملون بالقناة بتسريبه، موضحًا أنه يتقاضى في الحلقة الواحدة لبرنامجه 3 آلاف دولار، بما يعادل 36 ألف جنيه، ونحو 60 ألف دولار شهريًا، معقبًا: "دا رسالة للي فاكر أن معتز مطر بيجهاد ويكافح في سبيل الوطن والحرية والديمقراطية".

