مفاجأة.. نادٍ مصري يضم لاعبًا محترفًا عمره 75 عامًا

21 يناير 2020 - 09:50 م

في مفاجأة غريبة، وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على قيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي تم توجيه دعوات لها لمندوبي الموسوعة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولي النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.





