» وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر

وافق المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على الانتقال الي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يحصل النادي الأهلي علي 500 ألف دولار مقابل اعارة اللاعب، علي أن يحصل ازارو علي 600 ألف دولار في الأشهر الست.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلى عن إعارة اللاعب رسميًا خلال الساعات المقبلة، من أجل قيد السنغالي اليو بادجي الوافد حديثًا من رابيد فيينا النمساوي في القائمة المحلية.