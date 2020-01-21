الحكومة تنفي استبدال إجازة 25 يناير

21 يناير 2020 - 09:09 م

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء استبدال إجازة 25 يناير، الذي يوافق السبت المقبل، ليكون الأحد.

وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للعلم الأحد مش إجازة السبت بس".

وتمنح الحكومة 25 يناير الذي يوافق عيدي الشرطة وثورة 25 يناير إجازة رسمية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن السبت 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر? .

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى? .