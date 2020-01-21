» عميد معهد القلب السابق يكشف عن علاج نهائي للسرطان

21 يناير 2020 - 08:34 م

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بوجود علاج فعال وحاسم لمرض السرطان.

وكتب "شعبان" عبر حسابه على موقع فيس بوك" قوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم"، وكذلك قوله جل شأنه: "وماأوتيتم من العلم إلا قليلا"، ثم ذكر "ما أنزل الله داء إلا وجعل له شفاء" (حديث شريف).

وتابع: "يسرني أن أزف إلي البشرية هذا الخبر السار وهو نجاح الخلايا المناعية البشرية تي سيل المخلقة معمليا بالتهام جميع أنواع السرطانات مهما كان مكانها التشريحي أو طبيعتها الهستوباثولوجية، وقد أعلن عن هذا الاكتشاف التاريخي الذي يفتح أبواب الأمل للقضاء علي السرطان في مركز كارديف بإنجلترا مهد الطب الحديث #_cardiffuni".



