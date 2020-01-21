» نجم الأهلى عن مجموعة المنتخب: "لو البدري اختارها مش هتبقى كدة"

21 يناير 2020 - 08:09 م

علق وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وأكد "جمعة" في تصريحات بقناة "بي إن سبورتس" أن "مجموعة مصر سهلة ومع تركيز اللاعبين وجهوزية المنتخب لن تجد صعوبة بها".

وتابع: "لو مدرب المنتخب كان ليه إنه يختار مجموعة المنتخب مش هيختار أسهل من المجموعة دي".

وأوقعت قرعة كأس العالم 2020 منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا أنجولا.

وأقيمت مراسم القرعة في أحد الفنادق بالقاهرة قبل قليل.

ومن المقرر أن يخوض التصفيات 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات يصعد من كل مجموعة فريق واحد.

وتتنافس المنتخبات الـ10 في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين.

وكان منتخب مصر قد وقع في التصنيف الأول خلال القرعة، رفقة منتخبات الجزائر تونس نيجيريا الكاميرون مالي غانا السنغال المغرب الكونغو الديمقراطية.