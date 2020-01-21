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"الجبير" غاضبًا: لسنا من جمهوريات الموز

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وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير

محمد فضل- متابعات

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استنكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في كلمته  اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الانتقادات التي توجه إلى المملكة.

وقال "الجبير" بلهجة شديدة، موجهًا كلامه لأعضاء البرلمان الأوروبي: "نحن دولة ذات سيادة ولا نقبل أن تحاضروا علينا"، وتابع "معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات".

وأضاف:"توقفوا عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز"، مشيرًا إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

وأضاف "نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه"، لافتاً إلى أن السعودية تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

وشدد "الجبير" على أن إيران هي الدولة الأكبر الراعية للإرهاب في العالم، موضحًا أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران.

وبشأن دولة قطر، قال "الجبير" :"نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب".

وأضاف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على الأراضي السعودية، مؤكدا أن المملكة لم تبدأ الحرب في اليمن، بل الحوثي من قام بذلك.


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