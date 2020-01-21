خالد النبوي يجري عملية خطيرة في القلب

21 يناير 2020 - 07:23 م

تعرض الفنان خالد النبوي لأزمة صحية خطيرة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات، حيث قرر الطبيب إجراء عملية جراحية عاجلة له لتركيب قسطرة في القلب، حسبما أعلنت زوجته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت زوجته :" خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، وهو ما أثار قلق الجمهور عليه داعين له بالصحة والشفاء العاجل.

من جانبها نشرت الكاتبة فريدة الشوباشي منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه :"والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم ..ألف سلامة الابن الحبيب".

فيما أكد مقربون من الفنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أجرى جراحة خطيرة لتركيب قسطرة في القلب، مشيرين إلى أن حالته بدأت في التحسن.