» مهاجم الزمالك يتعرض لحادث مروع مع أسرته

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حادث مروع

مهاجم الزمالك

حادث مصطفى محمد

تعرض مهاجم الزمالك مصطفى محمد، لحادث سيارة، مع أسرته مساء اليوم أثناء انتظاره بأحد الطرق.

وكان لاعب الزمالك يقوم بتوصيل والده ووالدته إلى مطار القاهرة للسفر لأداء مناسك العمرة، ولكنه فوجئ باصطدام سيارة «تريلا» في سيارته من الخلف أثناء وقوفه في أحد الطرق المزدحمة، ولم يتعرض لأذى هو أو أي من أسرته.

وخاض الزمالك مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي حيث قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجانى ساسى ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدنى لهما، وأدى الثنائى تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.


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