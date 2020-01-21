شقيقة هالة سرحان تخطف الأنظار بالحجاب

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هالة سرحان تنشر صور ضباط شاركوا في فض اعتصام رابعة

محمد فضل

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الحجاب

جدل

اعلامية

هالة سرحان

أثارت الإعلامية ?هالة سرحان، انتباه الجميع بعد نشرها صورة مفاجئة لشقيقتها "شادية" في ظهور نادر لها مرتدية الحجاب.

ونشرت هالة السرحان صورة شقيقتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ظهرت جالسة في بلكونة شقتها على النيل، وعلقت قائلة :" أختي شادية في جلسة تأمل للنيل، ويظهر بتقول له كلام كتير جميل صورتها على غفلة".

الجدير ذكره أن هالة سرحان تقيم حالياً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وذلك برفقة إبنتها من زوجها الدكتور طلال واصل وهي سارة، كما يذكر ان لها ولد من زوجها الإعلامي المصري عماد أديب غير متزوج.

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