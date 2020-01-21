"أبوتريكة" يثير الغضب بظهوره بالزي القطري

21 يناير 2020 - 06:14 م

نشرت حسابات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، لنجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، داخل حديقة منزله في قطر، مرتديًا الزي القطري.

ونظم "أبوتريكة" عزومة لزملائه من المحشي والكوارع، حضرها اللاعب المصري السابق هيثم فاروق المحلل بقنوات بي إن سبورتس، كما حضرها نجم المنتخب والنادي الأهلي السابق وائل غنيم وعدد من أصدقائهما,

وظهر "أبوتريكة" بجلباب يقال إنه من الأزياء المتعارف عليها في قطر، وهو ما أثار غضب وهجوم البعض عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المناوئين له، فيما اعتبر آخرون أن الجلباب مغربي وليس قطري، مدافعين عن النجم من حملة الهجوم عليه التي ليس لها داعٍ حسب قولهم.



عزومه محشي وكوارع ???? من أبو تريكة لزملائه في منزله ??pic.twitter.com/pTHmiXTApp — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2020