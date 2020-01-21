تدخل طبي لإنقاذ "النبوي" بعد إصابته بأزمة قلبية

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مستشفى

خالد النبوي

النبوي

تدخل طبي

صحة خالد النبوى

تعرض الفنان خالد النبوي إلى أزمة قلبية عصر اليوم الثلاثاء، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية قسطرة له.

وأجرى "النبوي" العملية بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وكشفت زوجة النبوي "منى المغربى" حالته الصحية حيث كتبت على "فيس بوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو".

وقبل قليل كتبت الكاتبة فريدة الشوباشى عبر "فيس بوك" :"والنبي اللي عنده اخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وانا منهم..الف سلامة الابن الحبيب".


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