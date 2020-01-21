شاهد.. الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على ابن عمه

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الملك سلمان

الأمير بندر

صلاة الميت

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد عصر اليوم، صلاة الميت على ابن عمه الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من الأمراء.

وأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر اليوم، والأمير بندر هو ابن عم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصهره سنوات، حيث كان متزوجًا شقيقة الملك سلمان والتي توفيت عام 2008.






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