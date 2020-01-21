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اتفاق بين مصر وبريطانيا بشأن الأوضاع في ليبيا

الحياة السياسية

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا
السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

أحمد سالم

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اتفاق

مصر وبريطانيا

الأوضاع في ليبيا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمقر رئاسة الوزراء في لندن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.

وأكد حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد جونسون برؤية الرئيس الإستراتيجية في مجال التنمية، والتي حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكدَا دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره للقاء رئيس الوزراء البريطاني، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من الانخراط لبريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الاصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

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