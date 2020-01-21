تصريحات إثيوبية صادمة لمصر

21 يناير 2020 - 04:58 م

أدلى سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، بتصريحات زعم خلالها أن بلاده حققت نجاحًا في حماية مصالحها الوطنية خلال مفاوضات واشنطن الأخيرة.

وقال الوزير خلال إطلاع اللجنة الفنية الإثيوبية، رئيس الوزراء أبي أحمد على "التقدم المحرز حول سد النهضة في سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة واشنطن"، إن الاجتماعات كانت ناجحة من حيث حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا.

وعقدت إثيوبيا والسودان ومصر أربعة اجتماعات فنية وزارية ثلاثية حول ملء وتشغيل سد النهضة في الشهرين الأخيرين.

وتابع "في المفاوضات التي عقدت بشأن السد، توصلنا إلى اتفاقات تحمي مصالح إثيوبيا"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي حديثه عن الوضع الحالي للمشروع (السد)، قال الوزير "لقد اكتمل أكثر من 70% وستبدأ عملية ملء السد بحلول نهاية هذا العام".

وذكر أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يومي 28 و 29 من يناير الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل حول سد النهضة الإثيوبي.