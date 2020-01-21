بعد تمرد المخابرات.. اتصال مهم من "بن سلمان" بـ"البرهان"

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السعودية

أخبار السعودية

بن سلمان

البرهان

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا برئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبحث الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية، حيث استعراض أوجه العلاقات بين الرياض والخرطوم.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن هذا الاتصال يأتي في وقت يشهد فيه السودان جدلا واسعا حول التمرد الذي وقع قبل أيام على يد جنود منتسبين لجهاز المخابرات العامة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجا من منتسبين للمخابرات على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

يشار إلى أن السعودية تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما أنها تسعى لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة.


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