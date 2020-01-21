شاب يفجر حبيبته بقنبلة لرفضها الزواج منه بسوريا

21 يناير 2020 - 04:03 م

شهدت مدينة السويداء السورية حادثًا مؤلمًا راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 23 عامًا وشابة أخرى، إثر تفجيره قنبلة فيها لرفضها الزواج منه ما أدى لمصرعما سويًا.

وفجر الشاب نفسه بواسطة قنبلة يدوية، بجانب الشابة حنان عبد الله أبو فخر 22 عامًا ، أمس الاثنين، عندما كانت عائدة من الجامعة ومرت بجانب منزل الشاب حافظ نزار أبو فخر الذي يقع بالقرب من منزلها، ليفجر الأخير قنبلة يدوية كانت بحوزته.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن حافظ كان قد تقدم لخطبة حنان عدة مرات، وتم "رفضه"، وعندما علم الشاب بأن محبوبته حنان على وشك الخطوبة من شاب أخر، قرر أن ينفذ جريمته التي وقعت في قرية كفر اللحف بريف السويداء الغربي.