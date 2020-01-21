  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشابة القتيلة

شاب يفجر حبيبته بقنبلة لرفضها الزواج منه بسوريا

الكويت

هروب مسئول كويتي ارتكب جريمة شائنة

نانسى عجرم تطلب 2 مليون دولار لنشر صورتها دون إذن

تطور جديد في قضية "نانسي عجرم"

آثار (أرشيفية)

بالصدفة.. اكتشاف كهف أثري يضم نقوشا منذ 5500عام

البنك المركزي

رزق: فصل محامي"البنك المركزي" ضربة لأخطر تنظيم معلوماتي

الضحية

"علشان تمشي بشعرك".. رواية صادمة لضحية محاولة الذبح بالوراق

الطقس السيئ

"الأرصاد" تحذر من 72 ساعة جديدة

إحباط تهريب أثار للإمارات

الحكم على قنصل إيطاليا السابق بالسجن 15 عاما

ترامب

برلماني إيراني: 3 ملايين دولار مكافأة لمن يأتي برأس ترامب

رجل أمن يفجر نفسه في زفاف بالسودان

مروع.. رجل أمن يفجر نفسه في حفل زفاف بالسودان

ما دور والدة القتيل؟

تطور جديد في قضية "نانسي عجرم"

الصفحة الأخيرة

نانسى عجرم تطلب 2 مليون دولار لنشر صورتها دون إذن
نانسى عجرم تطلب 2 مليون دولار لنشر صورتها دون إذن

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تطور جديد في قضية التحرش بطفلة متلازمة بالشرقية

#

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

#

تسريب مكالمة يقلب قضية "نانسي عجرم"

#

انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

قتيل

نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

فيلا نانسي عجرم

شهدت قضية مقتل شاب سوري في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تطورًا جديدًا، عقب تصريحات لمحامية الشاب اليوم الثلاثا.

وقالت رهاب بيطار، محامية الشاب السوري محمد الموسى، قتيل الحادث، إن والدته ستخضع لجلسة تحقيق في جبل لبنان يوم الخميس المقبل.

جاء هذا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" حيث كتبت: "استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 يناير 2020".

يشار إاى أن فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، يواجه تهمل قتل "الموسى" بتهمة محاولة سرقة الفيلا الخاصة به بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان، يوم 5 يناير الماضي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 48 عاما فراق.. فيس بوك يعيد هذا الرجل إلى أسرته
» بشرة خالية من البقع الداكنة بهذه الوصفة البسيطة
» تخلص من ألم الأسنان بهذه الخطوات البسيطة
» فيديو مؤثر لفنان شهير يثير ضجة بالسوشيال ميديا
» تفسير رؤيا الزرافة في المنام
» إعلامية كويتية شهيرة تجري عملية بعد حملة تنمر
» كارول سماحة تروج لحفلها بالقاهرة برفقة ابنتها
» تفسير رؤيا: رأيت أنني أكلت فراخا مسمومة
» بـ1.6 مليار جنيه.. تطوير 147 مجزرا على مستوى الجمهورية
» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب
» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:24 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر