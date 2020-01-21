تطور جديد في قضية "نانسي عجرم"

21 يناير 2020 - 03:41 م

شهدت قضية مقتل شاب سوري في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تطورًا جديدًا، عقب تصريحات لمحامية الشاب اليوم الثلاثا.

وقالت رهاب بيطار، محامية الشاب السوري محمد الموسى، قتيل الحادث، إن والدته ستخضع لجلسة تحقيق في جبل لبنان يوم الخميس المقبل.

جاء هذا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" حيث كتبت: "استلمت موكلتي والدة المغدور محمد حسن الموسى ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 يناير 2020".

يشار إاى أن فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، يواجه تهمل قتل "الموسى" بتهمة محاولة سرقة الفيلا الخاصة به بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان، يوم 5 يناير الماضي.