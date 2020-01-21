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"علشان تمشي بشعرك".. رواية صادمة لضحية محاولة الذبح بالوراق

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إيمان هاني

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الإرهاب

داعش

الحدث

لميس الحديدي

الوراق

روت كاترين رمزي، ضحية محاولة الذبح بالوراق، تفاصيل الواقعة، قائلة: "إنها أثناء ذهابها لشراء أدوية من الصيدلية، تفاجأت بشخص خلفها يريدي جلبابا أبيض وطاقية أمسك برقبتها وحاول ذبحها، وكانت ترتدي شالا فحاولت كتم الدماء به، واستنجدت بالمواطنين المتواجدين على أحد المقاهي".

وأضافت "رمزي"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، المجرم وقعني على الأرض و هو بيقولي: "علشان تمشي وشعرك باين".

وتابعت: "المواطنون امسكوا به، وطلبت منهم ألا يتركوه، فاصطحبها أحد المواطنين لإسعافها داخل المستشفى، مشيرة إلى أن الطبيب رفض إسعافها إلا بعد حصوله على 900 جنيه".

وأكملت ضحية محاولة الذبح، أنها أخذت في الجرح 65 غرزة، موضحة أن هذه المحاولة تكررت مرة أخرى مع سيدة أخرى وسبق حبسه من قبل، معقبة: "دا إرهابي عارف بيعمل إيه، الذبح دا ميعرفهوش غير من داعش".

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