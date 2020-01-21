» بعد 48 عاما فراق.. فيس بوك يعيد هذا الرجل إلى أسرته

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حبيب الرحمن
حبيب الرحمن
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الفيسبوك

بنجلاديش

حبيب الرحمن

 نشرت ممرضة مقطع فيديو لرجل سبعيني من بنجلاديش يدعى "حبيب الرحمن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محاولة للعثور على تبرعات له.

 وحاولت الممرضة جمع التبرعات لإجراء عملية جراحية له، بعد إصابته بكسر في ذراعه وحقق مقطع الفيديو الذي نشرته أكثر من مليون مشاهدة وتعرف عليه أهله الذي فارقهم منذ 48 عاما، خلال رحلة عام 1972 عندما كان في الثلاثين من عمره.

وحاول أقاربه العثور عليه دون فائدة حتى تم نشر مقطع الفيديو وتعرفوا عليه واكتشفوا أنه على قيد الحياة.


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