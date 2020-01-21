"الأرصاد" تحذر من 72 ساعة جديدة

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الأرصاد

محمود شاهين

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من تقلبات جوية بين شبورة مائية في الصباح الباكر ونشاط رياح خلال ساعات النهار، وانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خلال الأيام المقبلة ".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الطقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، وهناك فرص لتساقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية.
وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، مناشدًا المواطن بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، متوقعًا أن تستمر هذه التقلبات في الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة قادمة.

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