» فيديو مؤثر لفنان شهير يثير ضجة بالسوشيال ميديا

21 يناير 2020 - 02:08 م

أشعل مقطع فيديو ظهر فيه الفنان الشهير يوسف فوزي، بشكل مؤثر؛ يبين إصابته بمرض شلل الارتعاش "باركنسون"

وقال الفنان المصري الذي اعتزل عام 2016 إن نقيب الممثلين أشرف زكي، لا يتواصل معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات.

وأضاف فوزي، بحسب "روسيا اليوم": "لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصل مع النقابة، في السنوات الأخيرة، منذ ابتعادي عن الساحة تقريبا؛ خاصة أنني لست في حاجة للمساعدة، عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص".

وحرص الفنان يوسف فوزي، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، خاصة أنه بعيد عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبا، منذ إصابته بمرض الشلل الارتعاش، قائلا: "الوضع الصحي على ما يرام".



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