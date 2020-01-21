برلماني إيراني: 3 ملايين دولار مكافأة لمن يأتي برأس ترامب

21 يناير 2020 - 02:01 م

في ظل تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني رصد نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته رويترز عن وكالة أنباء الطلبة إسنا، فإن النائب أحمد حمزة أكد في قوله: "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب، دون أن يوضح النائب عمن صدر هذا القرار.

يذكر أن كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من يناير الجاري.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، قد رصد أيضا مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يظهر عملية اقتحام البيت الأبيض، وإلقاء القبض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي ذات السياق أيضا صرح المتحدث باسم القضاء الإيراني أنه سيتم محكمة دونالد ترامب في محكمة عادلة في طهران.