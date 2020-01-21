مروع.. رجل أمن يفجر نفسه في حفل زفاف بالسودان

21 يناير 2020 - 01:52 م

فجر رجل أمن نفسه بقنبلة يدوية في حفل زفاف بضاحية الحاج يوسف الفقيرة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وأشارت الشرطة السودانية إلى أن أحد عناصر قوات الأمن هو من قام بالتفجير ولم يتضح ما إذا كان التفجير متعمدا أم غير مقصود.

وعقب الحادث المفاجيء استقبلت المستشفيات عددا كبيرا من الحالات الحرجة، الذين اصيبوا جراء انفقجار القنبلة.

يذكر أن التحقيقات ما زالت جارية إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن رجل الأمن شوهد وهو يرتدي زيا مدنيا.