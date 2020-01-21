» تفسير رؤيا الزرافة في المنام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي رأت زوجها أحضر لها زرافة وهى فرحانة بها ودخلوها البلكونة ولما دخلوا عليها بعد وقت وجدوا لونها تغير. أرجو التأويل وشكراً.

أختي رأت زوجها أحضر لها زرافة وهى فرحانة بها ودخلوها البلكونة ولما دخلوا عليها بعد وقت وجدوا لونها تغير. أرجو التأويل وشكراً.