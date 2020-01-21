» تفسير رؤيا الزرافة في المنام

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تفسير احلام

المنام

الزرافة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أختي رأت زوجها أحضر لها زرافة وهى فرحانة بها ودخلوها البلكونة ولما دخلوا عليها بعد وقت وجدوا لونها تغير. أرجو التأويل وشكراً.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الزرافة فى معظم أحوالها لا خير فيها فقد تكون ضائقة مادية،  وأرجو التحقق من مصدر الأموال ربما يكون فيه شبهة. ولو كانت أختك حامل ربما ترزق بنتاً وإذا كان هناك امرأة ظهرت فى حياتهما سببت لهما ضيقاً فأرجو الانتباه لها ولتصرفاتها. ووجود الزرافة فى البلكونة هو زوال هم قريبا وتحسن الأمور العاطفية بين أختك وزوجها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.


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