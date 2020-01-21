"أديب": "إحنا بنحنوا على الناس"

21 يناير 2020 - 01:15 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الصورة المتداولة لوزير التعليم العالي وهو يصطحب سيدة مسنة في مستشفى بنها كانت تبحث عن عائلتها لتطمئن عليهم، قائلا: "إحنا بنحنوا على الناس".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا انبسطت، المنظر عجبني، آن لهذا الشعب أن يجد من يحنو عليه"، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور بطولي بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة.



وثمن الإعلامي، قيام الوزراء بزيارات مفاجئة على المصالح والمؤسسات، معقبا: "إحساس المواطن المصري بالرقابة مهم جدا، الموظف المصري في أعظم صوره، ولازم نهتم بالفقراء واليائسين".

