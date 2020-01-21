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علاقة زوجة البشير بدفن نفايات نووية إيرانية بالسودان

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البشير وزوجته
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كشفت مصادر مطلعة، عن دفن إيران نفايات نووية في مناطق ريفية نائية بالقرب من مدينة أم درمان السودانية، في مفاجأة صادمة للسوادنيين. 

وأكد رئيس لجان مقاومة الريف الغربي في محلية أمبدة في السودان، علي حامد الشبلي، بحسب صحيفة "صدى الإلكترونية" امتلاك وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر حسن البشير، 50% من الأراضي الزراعية في المحلية بطرق غير مشروعة، إلى جانب شركة مجموعة معاوية البرير والنفيدي.

وأشار البعض إلى إمكانية امتداد الخطر لأجيال مقبلة عدة، مطالبين بمحاكمة البشير بتهمة الخيانة العظمى، وإيقاف عملية دفن النفايات النووية في الأراضي السودانية.

يذكر أنه منذ سنوات تدور الاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين عمر البشير، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل الماضي، ثم عاد اسم "وداد بابكر" إلى الواجهة مجددا في البلاد في سبتمبر الماضي بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأنها قيد الإقامة الجبرية في منزلها مع حراسة عسكرية مشددة.



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