الإفتاء: السيسي وضع حدا للأطماع بمؤتمر برلين

21 يناير 2020 - 12:38 م

ثمن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر برلين، من خلال تركيزه على ضرورة تسوية الأزمة الليبية، ودعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، ودعم خارطة طريق الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.



وأضاف المرصد في بيان له اليوم، أن مؤتمر برلين يقضي على الأطماع التركية في ليبيا الشقيقة والمنطقة، ورفض أية تدخلات أو حلول عسكرية للأزمة الليبية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ووحدة واستقرار الأراضي الليبية.



ودعا البيان للوقوف تجاه الإرهاب والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.

