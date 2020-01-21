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الزراعة تطلق منظومة كارت الفلاح الذكي بأسيوط

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علا خطاب

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فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى ووصول الدعم إلى مستحقيه وتحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تم إطلاق منظومة كارت الفلاح بمحافظة أسيوط خلال مؤتمر موسع شهده المهندس إبراهيم سرور، مدير مديرية الزراعة بأسيوط والمحاسب، منتصر الإبجيجى، رئيس منطقة شمال بالبنك الزراعى المصرى وبحضور مديري فروع البنك الزراعى بمراكز أسيوط.

كما شهد المؤتمر مديرو الإدارات الزراعية والتعاونية ومسئولو كارت الفلاح بالمديرية والمراكز المختلفة، وذلك لتوحيد المفاهيم وآليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين والأخذ فى الاعتبار تقديم كل السبل لراحة المزارعين وآلية العمل خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد أعلن عن إطلاق منظومة الكارت الذكي بمحافظتي أسيوط وسوهاج.


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