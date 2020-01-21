أول كورس كنسي للتربية الجنسية

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شبرا الخيمة

التربية الجنسية

البابا تواضروس

كنيسة مارمرقس

تنظم كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة، كورس التربية الجنسية من الطفولة للمراهقة بعنوان "Unique "؛ تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإشراف الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية.

يذكر أن التربية الجنسية هو أول كورس كنسى يتطرق للتربية الجنسية بصورة علمية مقدسة، وأنشطة وورش عمل تناسب المراحل العمرية من الطفولة للمراهقة، وأفكار من قلب أحداث خدمة التربية الجنسية داخل خدمة "unique " للتربية الجنسية في التربية الكنسية التابعة لكنيسة مارمرقس بشبرا، التى تخدم جميع الهيئات والمدارس.



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