  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

قصة زواج ماري منيب من زوج شقيقتها.. واعتناقها الإسلام

البشير وزوجته

علاقة زوجة البشير بدفن نفايات نووية إيرانية بالسودان

البابا تواضروس

أول كورس كنسي للتربية الجنسية

مسلم يحصل على أعلى رتبة فى الشرطة الإسرائيلية

ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست

الإفتاء

الإفتاء: السيسي وضع حدا للأطماع بمؤتمر برلين

محمد صلاح

3 صور لمحمد صلاح تثير الرأي العام الغربي

صالح جمعة

الأهلى يضاعف عقوبة "صالح جمعة" لاستمرار غيابه

ترامب

بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أمنة نصير

"هارفارد" تصنف القرآن "أفضل كتاب".. ونصير: ليتكم تدركون

تفسير رؤيا: رأيت أنني أكلت فراخا مسمومة

تفسير الأحلام

وجبة فراخ تقتل الجد وتسمم باقي الأسرة
وجبة فراخ تقتل الجد وتسمم باقي الأسرة
Advertisements

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة

#

رأيت خطيبي بشعر أبيض.. تفسير رؤيا

#

تفسير رؤيا: رأيت بيضا وحماما

#

حامل ووجدت 4 صفارات في البيضة.. تفسير رؤيا

رؤيا

احلام

فراخ

مسمومة

تفسير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
رأيت أنني أكلت فراخاً وكنت أعلم أنها مسمومة ومع ذلك أكلتها، ثم شعرت بدقات قلبي تتسارع. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الأصل فى الفراخ المطبوخة أنها رزق، ولكن تأكلها وأنت تعرف أنها مسمومة فقد يدل ذلك على الهم والمشاكل والمعاناة ومواجهتك لظروف صعبة تخص رزقك، وكونك تأكلها وفيها السم أيضا فأرجو أن تتحرى من مصدر رزقك لأن السم فى الأكل قد يكون مال حرام. وربما دل أكلك للسم على طول العمر. وأرجو الاهتمام بالرقية الشرعية الخاصة بالحسد فقد يكون أصابك الحسد فى رزقك. ودقات قلبك إن كان يصحبها ألم فذلك شك ونفاق و تقصير فى الدين لقوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) البقرة 10. وربما دل الألم في القلب على المشكلة بينك وبين زوجتك لأن الزوجة هى المدبرة لجميع ما يملكه الرجل، وإن كانت دقات القلب بدون ألم فتلك هداية لك واتباع الحق لقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) سبأ 23. لأن القلب دين الإنسان. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كارول سماحة تروج لحفلها بالقاهرة برفقة ابنتها
» تفسير رؤيا: رأيت أنني أكلت فراخا مسمومة
» بـ1.6 مليار جنيه.. تطوير 147 مجزرا على مستوى الجمهورية
» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب
» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل
» «الصحة»: بشرى سارة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
» الشناوي: "رشدي أباظة احتفظ بدبلة خطوبة ماجدة وماتجوزهاش"
» العثور على جثث 8 سائحين في نيبال
» "الوشم" على ظهرها يكشف جريمة مأساوية
» يقطع شرايينه بسبب مشادة مع والدته
» تحذير أممي لـ"أردوغان" بسبب هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر