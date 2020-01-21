قطع المياه 6 ساعات عن مصر الجديدة

21 يناير 2020 - 12:05 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة، وهي: "ميدان تريومف ومتفرعاته– ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته– ميدان الحجاز– شارع فريد سميكة ومتفرعاته– شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته- ميدان هليوبوليس– شارع محمد فريد– جامع الفتح".

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يأتى نظرًا لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم حتى الساعة 3 عصر نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.