بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم

21 يناير 2020 - 11:37 ص

تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام مجلس الشيوخ ظهر اليوم الثلاثاء، على أن تستمر 6 أيام أسبوعيا باستثناء الأحد.

ومن المقرر أن تخصص الجلسة لبحث الإجراءات الأساسية لبدء المحاكمة؛ حيث يقدم زعيم الأغلبية السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل اقتراحه بخطة سير المحاكمة، التي تقوم على قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب؛ حيث لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود، أو عرض أدلة جديدة، كما يتحدث الأعضاء في المجلس نحو ساعتين تقريبا مقسمة بين الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ويقدم السناتور الديمقراطي تشاك شومر قرارا مضادا لماكونيل.

فيما أعلن ترامب، عن فريقه من أعضاء الكونجرس، الذين سيعملون معه على مواجهة الاتهامات الحزبية الموجهة له في سياق مساءلته.

ويضم فريق ترامب من أعضاء الكونجرس الجمهوريين كلا من: دوغ كولينز، مايك جونسون، جيم جوردان، ديبي ليسكو، مارك ميدوز، جون راتكليف، إليز ستيفانيك، ولي زيلدين.

وقال ترامب، إنه يتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في هذه العملية، وهو واثق من أن الأعضاء الجمهوريين "سيساعدون على وجه السرعة في إنهاء هذا الثأر السياسي نيابة عن الشعب الأمريكي".

ومن المحتمل أن تعقد جلسة مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ فقط ورئيس المحكمة العليا، من دون ممثلي الادعاء أو فريق الدفاع عن ترامب، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسة تعقد ليلا في وقت متأخر لاستكمال النقاشات؛ وبحسب قناة "فوكس نيوز"

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ.