  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

قصة زواج ماري منيب من زوج شقيقتها.. واعتناقها الإسلام

البشير وزوجته

علاقة زوجة البشير بدفن نفايات نووية إيرانية بالسودان

البابا تواضروس

أول كورس كنسي للتربية الجنسية

مسلم يحصل على أعلى رتبة فى الشرطة الإسرائيلية

ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست

الإفتاء

الإفتاء: السيسي وضع حدا للأطماع بمؤتمر برلين

محمد صلاح

3 صور لمحمد صلاح تثير الرأي العام الغربي

صالح جمعة

الأهلى يضاعف عقوبة "صالح جمعة" لاستمرار غيابه

ترامب

بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أمنة نصير

"هارفارد" تصنف القرآن "أفضل كتاب".. ونصير: ليتكم تدركون

"الوشم" على ظهرها يكشف جريمة مأساوية

قضايا وحوادث

الفتاة المختفية
الفتاة المختفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الباز" يكشف حقيقة إضافة 1250جنيه على بطاقة التموين

#

حقيقة عودة أحمد على لصفوف "ذئاب الجبل"

#

فنانة شهيرة ردًا على الانتقادات: شوفوا ضهري من هنا للصبح

#

جريمة قتل بشعة تهز السعودية

بانكوك

الشرطة التايلاندية

وشم

تمكنت الشرطة التايلاندية من التعرف على الفتاة "وارينثورن تشياشيت" 22 عاما والمختفية منذ 6 أشهر، من الوشم الموجود على ظهرها بالكامل.

والفتاة كانت صديقة لابن أحد الأثرياء في العاصمة التايلاندية بانكوك، وحاولت الشرطة حل لغر اختفائها إلا أنهم عثروا على بقايا عظامها في بركة صديقها، وملفوفة في ملابس في صندوق حديد، وتظن الشرطة أن الشاب أجبر صديقته على النوم في الصندوق قبل خنقها، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الغريب في الأمر أن كشف غموض اختفاء الفتاة والعثور عليها كشف جرائم أخرى متعددة لم تستطع الشرطة حل لغزها للكثير من الفتيات اللائي اختفين منذ فترة ولم يتم العثور عليهن،  وعثرت الشرطة على بقايا عظامهن في البركة الكبيرة التي تقع في مزرعة يملكها "أبيتشاي أونجويزت"40 عاما، والد صديق الفتاة، والذي أدين في جريمة قتل لطفلة 15 عاما في الثمانينيات من القرن الماضي.

جدير بالذكر أن الشرطة عثرت علي 298 عظمة تعود لفتاتين علي الأقل، وذكرت صحف محلية أن الجسم تم تثبيته في قاع البركة بجسم معدني كبير وبالسلاسل حتي لا يطفو علي سطح،  وأن نتائج التحقيق الأولية أفادت بأن كثير من الضحايا قتلوا علي أيدي الشاب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كارول سماحة تروج لحفلها بالقاهرة برفقة ابنتها
» تفسير رؤيا: رأيت أنني أكلت فراخا مسمومة
» بـ1.6 مليار جنيه.. تطوير 147 مجزرا على مستوى الجمهورية
» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب
» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل
» «الصحة»: بشرى سارة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
» الشناوي: "رشدي أباظة احتفظ بدبلة خطوبة ماجدة وماتجوزهاش"
» العثور على جثث 8 سائحين في نيبال
» "الوشم" على ظهرها يكشف جريمة مأساوية
» يقطع شرايينه بسبب مشادة مع والدته
» تحذير أممي لـ"أردوغان" بسبب هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر